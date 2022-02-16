لبنان

مجلس النواب يلتئم الاثنين المقبل

Lebanon 24
16-02-2022 | 08:34
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يعقد مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و22 شباط جلسة يدرس خلالها مجموعة اقتراحات قوانين ومراسيم:
 
 
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