بيان للامن العام عن شروط الدخول عبر الحدود البرية الى لبنان... ماذا في التفاصيل؟

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

إستناداً إلى مقررات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 30/09/2021 وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا تاريخ 02/02/2022 وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، تعلن المديرية العامة للأمن العام السماح بالدخول إلى لبنان:أولاً: عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين1- من الإثنين إلى الجمعة من كل أسبوع إعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 16:00 لكل من:• اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، إبن، إبنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.• السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة /6/ أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة).• العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.على أن يتقيّد الوافدون أعلاه بالإجراءات التالية بحسب الفئة:الفئة الأولى: على كافة الوافدين من الملقحين جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من لقاح Covid 19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) على ألا تزيد مدة تلقيهم آخر جرعة فترة ستة أشهر، والذين تعدت مدة اقامتهم خارج الأراضي اللبنانية مهلة 48 ساعة الخضوع لفحص سريع لفيروس كورونا Covid 19 Antigen rapid test عند الحدود اللبنانية.الفئة الثانية: على كافة الوافدين الذين تخطت مدة تلقيهم آخر جرعة لقاح فترة ستة أشهر والذين تعدت مدة اقامتهم خارج الأراضي اللبنانية مهلة 48 ساعة أوغير الملقحين بجرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من لقاح Covid 19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط):• إبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا يتعدى تاريخ صدوره الـ48 ساعة من البلد القادمين منه• الخضوع لفحص سريع لفيروس كورونا Covid-9 Antigen rapid test عند الحدود اللبنانية.يعفى الوافدون من غير الملقحين بجرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 )الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط(، الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في اليوم نفسه من الأسبوع التالي من إجراء فحص مخبري لفيروس كورونا PCR من الدول القادمين منها على أن يخضعوا لفحص سريع لفيروس كورونا Covid 19 Antigen rapid test عند الحدود اللبنانية.ملاحظة: تطبق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه على الوافدين إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر البحرية.ثانياً: عبر كافة المراكز الحدودية البرية (طيلة أيام الأسبوع)1- السوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة) ،على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.أما فيما خص القادمين لمراجعة السفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة VISA FOR THE GLOBE المتعاقدة مع السفارة التركية (VPG).2- السوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب ،شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.3- الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة، شرط حيازتهم على تذكرة سفر وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة وحضورهم قبل /24/ ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.