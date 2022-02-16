بري وصل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للإتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المصرية تحت عنوان

"التضامن العربي" حيث كان في آستقباله نائب رئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.