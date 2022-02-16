"حولنا صواريخنا إلى دقيقة وبدأنا بتصنيع المسيّرات"... نصرالله للعدو: نحن بانتظارك





وقال: "نحن لا ندعي ولا نصادر المقاومة ولا نقول اننا نحن من أسس المقاومة وان قادتنا الشهداء هم من فعلوا ذلك"، مشيرا الى ان "اجتياح 1982 شكل تهديدا رئيسيا واستثنائيا للبنان والمنطقة والقضية الفلسطينية وسوريا لكن التهديد الأكبر كان للبنان"، مؤكدا ان "هوية لبنان كانت مهددة، وكان لبنان سينتمي إلى العصر الإسرائيلي. ويجب أن نسجل أن المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان".



وقال: "المقاومة هي التي تحفظ هذه الهوية بالدم والتضحيات والجهاد، وهي التي ستبقى تحفظ هذه الهوية"، مؤكدا ان "مواجهة المشروع الصهيوني كانت تحتاج إلى مستوى عال وكبير ومتقدم وضخم كما ونوعا في مواجهة هذا المشروع، ولذلك ولدت المقاومة الإسلامية في لبنان".



وشدد على "ان المقاومة ولدت لتعمل إلى جانب بقية الفصائل وأصحاب السيادة الحقيقيين، لكي تواجه هذا المشروع وهنا يبرز الشيخ راغب حرب القوي الصريح الصلب الحاضر في الميدان ويصرخ صرخة الحق". وقال: "مثل الشهيد الشيخ راغب حرب لمسيرتنا عنوان الانطلاق الكبير بالمقاومة للنهاية حتى الشهادة أو النصر وهو القرار الذي مضى فيه اخواننا واخواتنا والذي سنمضي فيه".



وأعلن ان "السيد عباس الموسوي مشى على خطى الشيخ راغب حرب في طريق ذات الشوكة هذا، ومنذ ساعة الاجتياح الأولى مشينا سويا وأصبح السيد عباس المقاتل الذي كان وقته على الجبهات والتدريب وتجهيز السلاح وصنع بيئة المقاومة..كان السيد عباس يرى في طريق المقاومة والشهداء الطريق الوحيد لخلاص لبنان وكان يحول المقاومة إلى كيان متين وقوي مترامي الأطراف".



بدأنا بتصنيع المسيّرات أعلن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في الاحتفال المركزي الذي يقيمه الحزب في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية "إحياء لذكرى القادة الشهداء"، عام 1982 بالنسبة لنا كان عام القرار، التأسيس، الولادة، الانطلاقة، والاستمرار الذي ما زال قائما حتى الآن، ودماء شهدائنا عمدت هذه المسيرة واعطتها كل ما هي عليه الآن".وقال: "نحن لا ندعي ولا نصادر المقاومة ولا نقول اننا نحن من أسس المقاومة وان قادتنا الشهداء هم من فعلوا ذلك"، مشيرا الى ان "اجتياح 1982 شكل تهديدا رئيسيا واستثنائيا للبنان والمنطقة والقضية الفلسطينية وسوريا لكن التهديد الأكبر كان للبنان"، مؤكدا ان "هوية لبنان كانت مهددة، وكان لبنان سينتمي إلى العصر الإسرائيلي. ويجب أن نسجل أن المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان".وقال: "المقاومة هي التي تحفظ هذه الهوية بالدم والتضحيات والجهاد، وهي التي ستبقى تحفظ هذه الهوية"، مؤكدا ان "مواجهة المشروع الصهيوني كانت تحتاج إلى مستوى عال وكبير ومتقدم وضخم كما ونوعا في مواجهة هذا المشروع، ولذلك ولدت المقاومة الإسلامية في لبنان".وشدد على "ان المقاومة ولدت لتعمل إلى جانب بقية الفصائل وأصحاب السيادة الحقيقيين، لكي تواجه هذا المشروع وهنا يبرز الشيخ راغب حرب القوي الصريح الصلب الحاضر في الميدان ويصرخ صرخة الحق". وقال: "مثل الشهيد الشيخ راغب حرب لمسيرتنا عنوان الانطلاق الكبير بالمقاومة للنهاية حتى الشهادة أو النصر وهو القرار الذي مضى فيه اخواننا واخواتنا والذي سنمضي فيه".وأعلن ان "السيد عباس الموسوي مشى على خطى الشيخ راغب حرب في طريق ذات الشوكة هذا، ومنذ ساعة الاجتياح الأولى مشينا سويا وأصبح السيد عباس المقاتل الذي كان وقته على الجبهات والتدريب وتجهيز السلاح وصنع بيئة المقاومة..كان السيد عباس يرى في طريق المقاومة والشهداء الطريق الوحيد لخلاص لبنان وكان يحول المقاومة إلى كيان متين وقوي مترامي الأطراف".

وقال نصرالله: "هناك تراجع في رغبة الإسرائيليين بالقتال وبثقتهم بالجيش مع تزايد رغبتهم بالمغادرة". وأضاف: "نحن نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين ومستعدّون لتحمّل كلفة تذاكر سفرهم".

وتوجه للعدو، وقال: "أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك، وحوّلنا صواريخنا إلى دقيقة، و وبعون الله ووعي المقاومة قد نكون أمام عملية "أنصارية 2". وتابع: "نحن اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات".

انتخابات لبنان

وفي موضوع الانتخابات قال السيد نصرالله: "كل يوم ثمة من يتحدث عن تأجيل الانتخابات مركزا على حزب الله والتيار الوطني الحر. لا حاجة لكي نعيد ونؤكد على أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث هو من يريد تأجيل الانتخابات. إننا جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة، شعارنا فيها بشكل الرسمي هو "باقون نحمي ونبني"، ونؤكد على اننا باقون. وسنقول للجميع إننا "باقون نحمي ونبني" ونحمي من خلال المعادلة الذهبية، ونصر على دور الجيش اللبناني وحمايته وعلى ضرورة دعمه، وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده".



وتابع: "الجزء الثالث والمهم هو الشعب من هذه المعادلة، لأن المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصرتها فلن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم. ويكفي لهذه البيئة ان تحمي المقاومة وألا تتخلى عنها وتحتضنها لتكون شريكة في كل الانتصارات التي حصلت حتى اليوم. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون كي تترك هذه البيئة المقاومة".



وأردف: "إن الشتائم والاتهامات والتسقيط لا تدفع بيئة المقاومة الى تركها بل ستزداد تمسكا بها ودفاعا عنها. لقد وجدوا أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب انسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة، ونسوا كل من قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات".