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لبنان
إستئناف توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت
Lebanon 24
16-02-2022
|
10:02
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 16 /2 /2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره581,500,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 87 وحدة سكنية موزعة على مناطق (زقاق البلاط والمصيطبة والبسطة والباشورة والمزرعة ورأس بيروت والمدور والرميل والصيفي وبرج حمود ومينا الحصن وبوشرية والجديدة البوشرية وسن الفيل وفرن الشباك والشياح والزلقا والفنار وجل الديب وبقنايا وبياقوت وأنطلياس).
يكون الجيش قد أتم حتى تاريخ 16 /2 /2022 دفع مبلغ الخمسين مليار ليرة لبنانية وذلك اعتباراً من تاريخ 11 /1 /2022، حيث استفادت 7063 وحدة سكنية من المبلغ المذكور في المناطق التالية: الكرنتينا والأشرفية ورأس بيروت ومار مخايل وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والجميزة والروم ورزق والعدلية وتباريس ومينا الحصن وبرج حمود وسن الفيل والبوشرية والواجهة البحرية لساحل الدورة وخندق الغميق والباشورة وزقاق البلاط والسوديكو والمصيطبة والبسطة وراس النبع والمزرعة وعين المريسة وفرن الشباك والشياح والزلقا والفنار وجل الديب وبقنايا وبياقوت وأنطلياس.
وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي الموزع 200 مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 26 /10 /2020 حتى تاريخ 16 /2 /2022، وقد استفادت منه 27360 وحدة سكنية مصنفة متوسطة ودون المتوسطة في المناطق المذكورة أعلاه.
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