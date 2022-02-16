السفيرة الاميركية زارت وزارة الثقافة

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا ترافقها الملحقة الثقافية لدى السفارة هيرميلا هايليماريام يفتر. وتم التداول في شؤون تدخل في صلب عمل وزارة الثقافة ومنها السعي لإستعادة آثار لبنانية من الولايات المتحدة الاميركية.كما وجهت السفيرة شيا للوزير المرتضى دعوة للمشاركة في معرض للفن التشكيلي سوف ينعقد قريبا في السفارة الاميركية.