لبنان

مؤسسة "ديان" نظمت حفل توزيع شهادات للرابحين في الـ"EEST Program"

Lebanon 24
16-02-2022 | 10:12
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في إطار دعم الإقتصاد وتعزيز الإنماء المستدام، نظّمت "مؤسسة ديان" حفل توزيع شهادات الفوز للرابحين في الEEST Program. 

وأقيم الحفل في مكاتب المؤسسة في رومية، بحضور رئيسة "مؤسسة ديان" السيدة ديانا فاضل، ورئيس قسم الاستثمار والاستشارات السيد سليم الشامي بالإضافة إلى فريق العمل. تمّ تسليم شهادات الفوز للشركات التالية: LiteStyle, Mortben, Olivano, Fertaike. وكانت "مؤسسة ديان" قد أطلقت هذه المبادرة في 15 حزيران 2021، وقد تقدّم إليها أكثر من ¬50 شركة ومؤسسة من جميع أنحاء البلاد.

وخلال اللحفل القت السيدة ديانا فاضل كلمو شجعت فيها الفائزين، وخاصّةً النساء منهم على إنجازاتهنّ الخضراء وعلى التزامهنّ تطبيق ممارسات بيئية مستدامة خلال تصنيع، تعليب، وتسويق منتجاتهنّ الصحية، ونوّهت بالدورالهام الذي تلعبه المرأة اللبنانية في تمكين الإقتصاد. قالت: "أنا فخورة بكم وبأعمالكم. أشكركم على تقديم حلول جديدة ومبتكرة للسوق اللبناني. أهنّئكم على مثابرتكم في مواجهة التحديات الجمّة التي تمرّ بها البلاد على كافّة الأصعدة، إقتصاديّاً، بيئيّاً، وإجتماعيّاً... وعلى إعطاء فسحة أمل للبنانيين. أنتم بلا شكّ قدوة للشركات الاخرى ولكاّفة القطاعات. أعدكم بأن ننجح سويّاً."

وفي مداخلته، سلّط السيد الشامي الضوء على استراتيجية "مؤسسة ديان" في المساهمة بتحقيق الإنماء المستدام في لبنان والمحافظة على البيئة. قال: "نثق بمقدرة ومرونة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، وأؤكّد التزامنا دعم الشركات الناشئة ذات التوجّه البيئي". ثم شدّد على أهمية مواكبة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بما يختصّ بالغذاء العالمي، وذلك لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام، كإحدى الوسائل لإنعاش الاقتصاد اللبناني. واختتم حديثه مخاطباً الفائزين: "نتطلّع إلى تمكين وتطوير شراكة وإيّاكم تعود بالفائدة المادية والمعنوية عليكم وعلى المجتمع ككلّ".

اختٌتِم الحفل بتوزيع الشهادات على الرابحين، عَقِبَهُ مناقشة حول ما تتخلّله المرحلة المقبلة من المشروع. 
 
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