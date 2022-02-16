لبنان

الجيش: تخريج دورة مدرب طيران على طوافة UH-1H

Lebanon 24
16-02-2022 | 10:47
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" عن "حفل تخريج دورة مدرب طيران على الطوافة نوع UH-1H في مدرسة القوات الجوية، بحضور قائد القوات الجوية". 
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