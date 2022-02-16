جامعة LAU نفت حصول اي اشكال في حرم بيروت

صدر عن الجامعة اللبنانية الأميركية LAU البيان الآتي: "تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اخبارا وأفلاما مصورة عما قالت إنه أشكال في حرم بيروت الجامعي، ويهم الجامعة أن توضح الاتي:1 - وقع الأشكال في الشارع المحاذي لسورالجامعة وليس داخلها.2 - يحظر اي نشاط حزبي في حرم الجامعة في بيروت وجبيل، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة والقوانين المرعية الإجراء.‏‎وتتمنى الجامعة على وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان، وخصوصا لجهة الحفاظ على سمعة لبنان الجامعية بمؤسساتها وطلابها".