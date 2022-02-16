لبنان

جامعة LAU نفت حصول اي اشكال في حرم بيروت

Lebanon 24
16-02-2022 | 10:57
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صدر عن الجامعة اللبنانية الأميركية LAU البيان الآتي: "تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اخبارا وأفلاما مصورة عما قالت إنه أشكال في حرم بيروت الجامعي، ويهم الجامعة أن توضح الاتي:
1 - وقع الأشكال في الشارع المحاذي لسورالجامعة وليس داخلها.
2 - يحظر اي نشاط حزبي في حرم الجامعة في بيروت وجبيل، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة والقوانين المرعية الإجراء.
 
‏‎وتتمنى الجامعة على وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان، وخصوصا لجهة الحفاظ على سمعة لبنان الجامعية بمؤسساتها وطلابها". 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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