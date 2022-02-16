لأول مرة في تاريخه... لبنان يفوز بلقب "بطولة العرب"

لأول مرة في تاريخه، فاز منتخب لبنان بلقب بطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات التي اقيمت في امارة دبي، وذلك بعد تحقيق الفوز بنتيجة 72 - 69 وبفارق 3 نقاط امام منتخب تونس.
وشهدت المباراة تواجد جماهيري كبير من الجالية اللبنانية في الامارات، ليستكمل رجال الارز تحضيراتهم الاخيرة قبل المرحلة الثالثة في تصفيات بطولة العالم امام الاردن والسعودية.
وإثر فوزه، بارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمنتخب اللبناني بهذا اللقب التاريخي.
وقال ميقاتي على "تويتر": "نهنئ المنتخب اللبناني على فوزه للمرة الاولى بالبطولة العربية للمنتخبات بكرة السلة. والى المزيد من النجاحات باذن الله . مبروك للبنان".