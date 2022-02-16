لأول مرة في تاريخه... لبنان يفوز بلقب "بطولة العرب"

نهنئ المنتخب اللبناني على فوزه للمرة الاولى بالبطولة العربية للمنتخبات بكرة السلة. والى المزيد من النجاحات باذن الله . مبروك للبنان — Najib Mikati (@Najib_Mikati) February 16, 2022

بدوره، هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون المنتخب اللبناني عبر تويتر كاتبًا: "مبروك لأبطال لبنان في كرة السلة إحرازهم بطولة العرب للمنتخبات في البطولة التي أجريت في دبي".

مبروك لأبطال لبنان في كرة السلة إحرازهم بطولة العرب للمنتخبات في البطولة التي أجريت في دبي pic.twitter.com/hRyAO2dWHr — General Michel Aoun (@General_Aoun) February 16, 2022

من جهته، كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:



لبنان أحرزَ لقبَ بطولة العرب لكرة السلّة. هنيئاً للبنان ولشباب المنتخب اللبناني. نفتخر بكم والى الأمام دائماً بإذن الله ⁧‫#أبطالالعربيحرزون_اللقب.

بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إن "هذا الفوز المستحق يثلج صدور المغتربين اللبنانيين، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مؤكداً على "أهمية الدور الكبير للشباب والاغتراب اللبناني، الذي نعول عليه في مسيرة قيامة لبنان".

وشكر الوزير بو حبيب دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها وحسن تنظيمها لهذه البطولة العربية.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس منتخب لبنان بكرة السلة على فوزه بكأس العرب للمرة الاولى في تاريخ كرة السلة، وقال في بيان: "إن منتخب الشباب اللبناني لكرة السلة يحقق اليوم وبنجاح مميز إنجازا على مستوى العالم العربي. اليوم لبنان بطل منتخبات الشباب العرب، في البطولة العربية لكرة السلة. شبابنا يكتبون تاريخ الرياضة بعرق القلب...مبروك للبنان. شبابنا يعيدون البسمة الى كل لبنان.لبنان يفتخر بأبطاله، الارز يبتسم، كل لبنان يفرح".



اضاف:"انتصار الشباب يهدونه الى كل لبنان. إنها ومضة ضوء رغم الصعوبات التي نعيشها. مرة جديدة يثبت لبنان انه طائر الفينيق، ينهض من تحت الركام ، ينفض الرماد عنه ويفوز في البطولة العربية لكرة السلة".



وختم: "يا رب بارك شبابنا وملاعبنا وروحنا الرياضية، التي معها تعود البسمة الى لبنان".



كما اتصل الوزير كلاس برئيس الاتحاد اكرم حلبي وكابتن المنتخب علي حيدر ونقل الى المنتخب "تهاني اللبنانيين جمعيهم وفرحتهم بالانتصار الذي حققوه اليوم"، ونقل لهم "تهاني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الانجاز الرياضي التاريخي"، وقال: "شبابنا يكتبون مجد الرياضة بإنتصاراتهم".