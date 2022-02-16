لبنان

ملفوفة عملاقة في بلدة عربصاليم... كم بلغ وزنها؟ (صورة)

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المزارع علي حسين فرحات حصد ملفوفة عملاقة في بلدة عربصاليم وبدون مواد كيميائية.
 
ووصل وزن الملفوفة إلى 9 كلغ.
 
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