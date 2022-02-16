لبنان

طفل مفقود في عكار... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:50
A-
A+
Doc-P-919253-637806343116694426.jpg
Doc-P-919253-637806343116694426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فقد الطفل نصر علي علي من بلدة ببنين العكارية ظهراً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
يُرجى ممن يعرف عنه أي شيئ او أي تفاصيل الاتصال على الرقم:
70258816
 
مواضيع ذات صلة
على خلفية قطع أشجار.. إشكالٌ بين عائلتين في عكار
lebanon 24
16/02/2022 23:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار... كلاب تهاجم المواشي
lebanon 24
16/02/2022 23:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي... هذا ما حلّ به في عكار
lebanon 24
16/02/2022 23:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير أمنيّة للجيش في طرابلس وعكار... توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات (صور)
lebanon 24
16/02/2022 23:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24

نصر علي

عكار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-02-16
11:24 | 2022-02-16
15:53 | 2022-02-16
15:41 | 2022-02-16
15:33 | 2022-02-16
15:25 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website