طفل مفقود في عكار... هل من يعرف عنه شيئًا؟

فقد الطفل نصر علي علي من بلدة ببنين العكارية ظهراً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يُرجى ممن يعرف عنه أي شيئ او أي تفاصيل الاتصال على الرقم:

70258816