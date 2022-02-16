لبنان

الكشف على 800 صيدلية وضبط المخالفات وإحالة أصحابها على التحقيق

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:56
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اعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان، انه "ضمن إطار عملها اليومي بمتابعة ومراقبة الصيدليات، قام جهاز التفتيش في نقابة صيادلة لبنان وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بالكشف والتفتيش على ما يقارب ال 800 صيدلية وضبط المخالفات وإحالة أصحابها على التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم".

وذكرت النقابة أنها "ستبقى العين الساهرة على ضبط ومراقبة حركة الدواء والصيدليات، وأنها وضعت خطا ساخنا لإستقبال الشكاوى التي تتعلق بالصيدليات:
الخط الساخن: 03845201
01425651".
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