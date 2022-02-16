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لبنان
إصابة بنغالي على دراجته النارية بحادث صدم في بلونة
Lebanon 24
16-02-2022
|
12:08
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أصيب شخص من التابعية البنغالية كان على متن دراجته النارية، في حادث صدم، وقع بعد ظهر اليوم، على طريق عام بلونة - كسروان.
ونقل سائق الدراجة بواسطة عناصر الدفاع المدني إلى "مستشفى سيدة لبنان" الجامعي في جونية لتلقي العلاج.
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