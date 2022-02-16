إصابة بنغالي على دراجته النارية بحادث صدم في بلونة

أصيب شخص من التابعية البنغالية كان على متن دراجته النارية، في حادث صدم، وقع بعد ظهر اليوم، على طريق عام بلونة - كسروان.



ونقل سائق الدراجة بواسطة عناصر الدفاع المدني إلى "مستشفى سيدة لبنان" الجامعي في جونية لتلقي العلاج.