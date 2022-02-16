بوشيكيان من الشمال: لن يكون هناك احتكار مع محافظتنا على سلامة الغذاء

اختتم وزير الصناعة جورج بوشيكيان، يرافقه رئيس مصلحة الهندسة في الوزارة شربل سلوم، جولته الشمالية بزيارة لمسلخ شركة WILCO لإنتاج الدجاح وتصنيع مشتقاته، في حضور نقيب مربي الدواجن في لبنان وليم سيمون بطرس، المدير العام للشركة سيمون بطرس وعدد من الموظفين والعاملين في الشركة. وكانت جولة داخل أقسام المسلخ اطلع خلالها على سير العمل وكيفية إتمام عملية التصنيع الاضافي.بوشيكيانبعد الجولة، قال بوشيكيان: "إنها المحطة الأخيرة في إطار زيارتي الرسمية الأولى لمحافظة الشمال، حيث شرفني رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي باستقباله في الغرفة في طرابلس. وفي الواقع، فوجئت بهذا النموذج الرائع الموجود في الغرفة، علما أنه لم يكن لدي أدنى شك في ذلك، إلا أن ما رأيته أكد الجهود الجبارة التي تبذل على نطاق المعاملات وإنجازها ومواكبة الشركات والمؤسسات الناشئة ومساعدتها ودعمها، الأمر الذي يشكل نموذجا مميزا أتمنى أن يعمم على كل المناطق اللبنانية نظرا لما تحمله هذه الخطط من نجاح على مستوى الصناعة ومستقبل الاقتصاد في لبنان".أضاف: "تابعت الجولة بزيارة لمسلخ شركة wilco، في إطار جولتنا على قطاع الدواجن وتلبية لدعوة النقيب بطرس، خصوصا أننا في مرحلة حماية إنتاج الدواجن في لبنان كقطاع استراتيجي. وتأتي زيارتنا الميدانية للتأكد من جودة الانتاج الذي يضاهي المواصفات الأوروبية، الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرارات بعد مشاهدة الصورة على أرض الواقع".وشكر بوشيكيان بطرس وقال: "إني على ثقة تامة بضرورة العمل لحماية المنتج، خصوصا أن لدينا استهلاكا فائضا يغطي حاجة السوق المحلية من دون وجود أي مشكلة في الأمن الغذائي. وبالطبع، لن يكون هناك احتكار مع محافظتنا على سلامة الغذاء".بطرسورحب بطرس بوزير بوشيكيان، وقال: "إنه معالي التواضع، فهو موجود دائما على الأرض بجانب المزارعين والصناعيين يزور ويجول لكي يرى بأم العين الصناعة الوطنية وقدرة لبنان على الانتاج لكي يبني قراراته على مشاهدات ميدانية، خصوصا أننا اليوم في صدد دراسة مشروع الموازنة وهناك أصناف يجب حمايتها وأخرى سيسمح باستيرادها بكميات أكبر في حال عدم وجود انتاج محلي".أضاف: "هذا العمل الميداني هو موضع تقدير من قبلنا، ونحن نشجعه، وكل ما نريده هو تأكيد قدرة لبنان على إنتاج الدواجن بأعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وبالكميات الكافية للبنان وللتصدير أيضا".