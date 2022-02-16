لبنان

جمعية حماية جبل موسى: انهيار طريق شوان سيعزل البلدة ويوقع ضحايا

Lebanon 24
16-02-2022 | 12:19
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 أعلنت جمعية "حماية جبل موسى" في بيان، أنها "أرسلت بالتضامن مع مختار العبره وشوان، كتابا تناشد فيه وزارة الأشغال العامة وقائمقام كسروان الفتوح التحرك الفوري لإيجاد حل لطريق شوان المهدورة جزئيا لتجنب حادثة كارثية. كما أعلمت رسميا، نواب كسروان الفتوح ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح".
 
ولفت البيان الى أن "الكتاب ذكر أن الطريق كانت قد انهارت جزئيا بتاريخ 10 كانون الثاني 2019، وأن الهطول الكثيف للأمطار هذه السنة أدى إلى تدهور إضافي في حالتها، وانهيارها سيؤدي إلى عزل قرية شوان بأكملها عن باقي القرى المجاورة. كما ذكر تقريرا لمهندس معماري مستقل يحذر من أن الطريق معرضة لخطر الانهيار الوشيك نظرا لعدم وجود جدار لدعمها، وأن انهيارها سيؤدي على الأرجح إلى خسائر في الأرواح".
 
وأوضحت الجمعية أنها "حرصا على السلامة العامة، تضع التقرير عن وضع طريق شوان بتصرف الرأي العام"، مؤكدة أنها "تعمل على إيجاد حلول موقتة بالتعاون مع بلدية يحشوش لتأمين سلامة المارين".
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