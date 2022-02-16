لبنان

كلاس اتصل برئيس اتحاد كرة السلة وكابتن منتخب لبنان ونقل اليهما تهاني ميقاتي: شبابنا يكتبون مجد الرياضة بإنتصاراتهم

Lebanon 24
16-02-2022 | 13:10
A-
A+
Doc-P-919275-637806392233332957.jpg
Doc-P-919275-637806392233332957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس منتخب لبنان بكرة السلة على فوزه بكأس العرب للمرة الاولى في تاريخ كرة السلة، وقال في بيان: "إن منتخب الشباب اللبناني لكرة السلة يحقق اليوم وبنجاح  مميز إنجازا على مستوى العالم العربي. اليوم لبنان بطل منتخبات الشباب العرب، في البطولة العربية لكرة السلة. شبابنا يكتبون تاريخ الرياضة بعرق القلب...مبروك للبنان. شبابنا يعيدون البسمة الى كل لبنان.لبنان يفتخر بأبطاله، الارز يبتسم، كل لبنان يفرح".
 
اضاف:"انتصار الشباب يهدونه الى كل لبنان. إنها ومضة ضوء رغم الصعوبات التي نعيشها. مرة جديدة يثبت لبنان انه طائر الفينيق، ينهض من تحت الركام ، ينفض الرماد عنه ويفوز  في البطولة العربية لكرة السلة".
 
وختم: "يا رب بارك شبابنا وملاعبنا وروحنا الرياضية، التي معها تعود البسمة الى لبنان".

كما واتصل الوزير كلاس برئيس الاتحاد اكرم حلبي وكابتن المنتخب علي حيدر ونقل الى المنتخب "تهاني اللبنانيين جمعيهم وفرحتهم بالانتصار الذي حققوه اليوم"، ونقل لهم "تهاني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الانجاز الرياضي التاريخي"، وقال: "شبابنا يكتبون مجد الرياضة بإنتصاراتهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-02-16
11:24 | 2022-02-16
15:53 | 2022-02-16
15:41 | 2022-02-16
15:33 | 2022-02-16
15:25 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website