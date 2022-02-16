كلاس اتصل برئيس اتحاد كرة السلة وكابتن منتخب لبنان ونقل اليهما تهاني ميقاتي: شبابنا يكتبون مجد الرياضة بإنتصاراتهم

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس منتخب لبنان بكرة السلة على فوزه بكأس العرب للمرة الاولى في تاريخ كرة السلة، وقال في بيان: "إن منتخب الشباب اللبناني لكرة السلة يحقق اليوم وبنجاح مميز إنجازا على مستوى العالم العربي. اليوم لبنان بطل منتخبات الشباب العرب، في البطولة العربية لكرة السلة. شبابنا يكتبون تاريخ الرياضة بعرق القلب...مبروك للبنان. شبابنا يعيدون البسمة الى كل لبنان.لبنان يفتخر بأبطاله، الارز يبتسم، كل لبنان يفرح".اضاف:"انتصار الشباب يهدونه الى كل لبنان. إنها ومضة ضوء رغم الصعوبات التي نعيشها. مرة جديدة يثبت لبنان انه طائر الفينيق، ينهض من تحت الركام ، ينفض الرماد عنه ويفوز في البطولة العربية لكرة السلة".وختم: "يا رب بارك شبابنا وملاعبنا وروحنا الرياضية، التي معها تعود البسمة الى لبنان".كما واتصل الوزير كلاس برئيس الاتحاد اكرم حلبي وكابتن المنتخب علي حيدر ونقل الى المنتخب "تهاني اللبنانيين جمعيهم وفرحتهم بالانتصار الذي حققوه اليوم"، ونقل لهم "تهاني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الانجاز الرياضي التاريخي"، وقال: "شبابنا يكتبون مجد الرياضة بإنتصاراتهم".