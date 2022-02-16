لبنان

محمد سليمان: قضاة غب الطلب وكبسة الزر مكانهم الوحيد خارج القضاء

Lebanon 24
16-02-2022 | 13:15
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علق عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان على إدعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى ألامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقال في تصريح: "حان الوقت ان تتوقف حفلة جنون قاضية العهد غادة عون، ولم يعد من الجائز السكوت عن ارتكابات قاضية العهد باسم القانون واستباحة كرامات الناس. قضاة غب الطلب وكبسة الزر مكانهم الوحيد خارج القضاء بعدما تحول القضاء من خلالهم الى ملكيات خاصة".
 
أضاف :"لن نسكت عن الافتراءات وسنواجهكم مهما اشتدت الضغوطات والايام ستشهد على ذلك.اللواء عماد عثمان لديه تكريمه من الناس والافتراء عليه مردود لكم".
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