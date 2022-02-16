نقابة الخبراء المحلفين: ندعم مطالب القضاة والمساعدين القضائيين

طالبت نقابة الخبراء المحلفين الشماليين من السلطة السياسية في بيان، "بتلبية مطالب السادة القضاة والمساعدين القضائيين المحقة في نضالهم لمواكبة الغلاء الفاحش الذي مسح رواتبهم وضمانتهم ".وأكدت "ضرورة مواكبة هذا التحرك بالتأييد الكامل، وبأن تراعي المراجع المختصة موضوع سلف الخبراء القضائيين ورفعها بما يواكب ارتفاع اجور النقل والمعيشة في المهام التي ينتدبهم القضاء لاستكمال مهمة تحقيق الحق والعدالة".وأبقت جلساتها مفتوحة "مواكبة للتحرك القضائي وضرورة اجابة طلباتهم لعودة العمل الى قصور العدل".