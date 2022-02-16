لبنان

بري شارك في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية

Lebanon 24
16-02-2022 | 13:44
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 شارك رئيس مجلس النواب نبيه بري، عشية افتتاح اعمال الدورة ال 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يوم غد في القاهرة، في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر والذي خصص لمناقشة جدول اعمال المؤتمر والقضايا المطروحة.
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نبيه بري

الاتحاد البرلماني العربي

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