بري شارك في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية

شارك رئيس مجلس النواب نبيه بري، عشية افتتاح اعمال الدورة ال 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يوم غد في القاهرة، في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر والذي خصص لمناقشة جدول اعمال المؤتمر والقضايا المطروحة.