مولوي استقبل بارود وفاعليات وبحث مع متطوعي الدفاع المدني في ملف تثبيتهم

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ظهر اليوم، الوزير السابق زياد بارود، وتم البحث في التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل.والتقى الوزير السابق محمد شقير، ترافقه رئيسة جمعية "الغنى" لينا أبو الغنى.كما عرض مولوي مع النائبين مصطفى حسين وقاسم هاشم الأوضاع السياسية في لبنان وشؤونا خدماتية عامة.واستقبل مفتي بعلبك الشيخ خالد صلح وبحث معه في أوضاع بعلبك وشؤونها كافة.وبعد الظهر، التقى مولوي وفدا من متطوعي الدفاع المدني، وتم البحث في ملف تثبيتهم.والتقى مساء، المنتج صادق الصباح.