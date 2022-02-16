عراجي يؤكد التزامه نهج سعد الحريري

نفى النائب الدكتور عاصم عراجي، في بيان، "ما ورد في مقال الإعلامية لوسي برسخيان المنشور في جريدة "نداء الوطن"، لناحية تأويلها كلاما لم يصدر عنه قطعا، كون علاقته مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل علاقة مميزة".واكد إلتزامه "نهج الرئيس الحريري، وإن كل ما صدر عن الإعلامية المذكورة لا يمت إلى الحقيقة بصلة في ما خص إمكانية خوضه الإنتخابات النيابية المقبلة، خاصة وان دولة الرئيس الحريري ترك للنواب المستقليين خيار الترشح".أما بالنسبة للتحالفات، فاشار الى انه "ما زال يدرس خياراته لأخذ القرار المناسب الذي يحفظ كرامة الطائفة السنية ولا يتعارض مع قناعاته".