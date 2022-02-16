"المستقبل" يرد على بيان "الرئاسة".. "عبدتم الطريق الى جهنم"

هل هذا رد رئاسة جمهورية أم رئاسة حزب تصادر الرئاسة لمصالح انتخابية؟
الجرائم المالية بامتياز مسؤولية من عطل البلد سنتين ونصف وشارك في احتلال وسط بيروت وقدم اجازة مرور غير شرعية للتدخل العسكري في سوريا وتخريب العلاقات مع العرب.
بكلفة هذه السياسات عبدتم الطريق الى جهنم.. أيها الرئيس https://t.co/bozT1ibB1k
— Abdel Salam Moussa (@abdel_s_moussa) February 16, 2022
هل هذا رد رئاسة جمهورية أم رئاسة حزب تصادر الرئاسة لمصالح انتخابية؟
الجرائم المالية بامتياز مسؤولية من عطل البلد سنتين ونصف وشارك في احتلال وسط بيروت وقدم اجازة مرور غير شرعية للتدخل العسكري في سوريا وتخريب العلاقات مع العرب.
بكلفة هذه السياسات عبدتم الطريق الى جهنم.. أيها الرئيس https://t.co/bozT1ibB1k