"المستقبل" يرد على بيان "الرئاسة".. "عبدتم الطريق الى جهنم"

غرد منسق الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى عبر حسابه على تويتر:

"هل هذا رد رئاسة جمهورية أم رئاسة حزب تصادر الرئاسة لمصالح انتخابية؟الجرائم المالية بامتياز مسؤولية من عطل البلد سنتين ونصف وشارك في احتلال وسط بيروت وقدم اجازة مرور غير شرعية للتدخل العسكري في سوريا وتخريب العلاقات مع العرب.بكلفة هذه السياسات عبدتم الطريق الى جهنم.. أيها الرئيس"