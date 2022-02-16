لبنان

باسيل: لا عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما

Lebanon 24
16-02-2022 | 14:39
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غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة اذكر بأننا لسنا اكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع وهذان الامران لم نكن نملكهما وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الامر على جدول الاعمال".

وفي تغريدة أخرى قال: "عندما نخسر معركة كما حصل بموضوع رفضنا التمديد لسلامة، فهذا لا يعني اننا جزء مما جرى. لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأن لا مصلحة حتى سياسية بذلك وموقفنا هو ان اداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لادارة النقد الوطني".
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