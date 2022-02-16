لجنة نادي دراجي صيدا عرضت مع العميد الحجار موضوع قيادة الدراجات النارية وقرار منع تجوالها

اعلن اعضاء "لجنة نادي دراجي صيدا"، في بيان اليوم، انهم قاموا "بزيارة قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد بلال الحجار حيث قدموا له التهاني لمناسبة تسلمه منصبه الجديد"، واثار الوفد مع الحجار "موضوع قيادة الدراجات النارية في صيدا وقرار منع تجوالها"، مؤكدين "الحاجة الملحة لالغاء هذا القرار نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد"، ومشددين على "ضرورة التزام الدراجين بقوانين السير والمرعية الاجراء".اضاف البيان ان الوفد "اثار مع الحجار "ما حصل من تشدد للقوى الامنية في الايام الماضية وتوقيف عدد من السائقين ومصادرة دراجاتهم"، حيث لفت العميد الحجار انها "في اطار التشدد على مخالفات السير" واعدا "باثارة هذا الموضوع في اجتماع مجلس الامن الفرعي المقبل".