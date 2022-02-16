لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في محيط 4 بلدات جنوبية

Lebanon 24
16-02-2022 | 15:21
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 17 /2 /2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: حولا، عرب اللويزة، عمرا ومركبا".
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الجيش

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