بكاسيني لباسيل: السياسات العشوائية والإنتقامية صناعة "العهد القوي"

ردّ عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" جورج بكاسيني على كلام رئيس التيار "الوطني الحر "جبران باسيل، فقال إن "موقف تيار "المستقبل" معروف لناحية حماية الاستقرار الاقتصادي والنقدي ورفض السياسات العشوائية والانتقامية التي خربت الاقتصاد ونشرت الظلام المعيشي".أضاف: "انه "العهد القوي" يا جبران".