لبنان

المرتضى: فوز المنتخب الوطني إنجاز جديد نفتخر به ونعتزّ

Lebanon 24
16-02-2022 | 15:25
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غرّد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير": "مبروك للمنتخب اللبناني فوزه ببطولة العرب لكرة السلة... إنجاز جديد نفتخر به ونعتز... مبروك للبنان... إلى مزيد من النجاحات في الإستحقاقات القادمة".
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