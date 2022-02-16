المرتضى: فوز المنتخب الوطني إنجاز جديد نفتخر به ونعتزّ

غرّد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير": "مبروك للمنتخب اللبناني فوزه ببطولة العرب لكرة السلة... إنجاز جديد نفتخر به ونعتز... مبروك للبنان... إلى مزيد من النجاحات في الإستحقاقات القادمة".