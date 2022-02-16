جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت تدعو الجميع إلى التظاهر يوم الأحد

دعت جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت الجميع إلى التظاهر قرب تمثال المغترب - مرفأ بيروت يوم الأحد الساعة الثالثة من بعد الظهر.



ولفتت الجمعية إلى أن الدعوة هي لرفض إعادة إعمار أو أي محو لمعالم الجريمة بالمرفأ قبل محاسبة المجرمين.