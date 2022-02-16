لبنان

جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت تدعو الجميع إلى التظاهر يوم الأحد

Lebanon 24
16-02-2022 | 15:41
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دعت جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت الجميع إلى التظاهر قرب تمثال المغترب - مرفأ بيروت يوم الأحد الساعة الثالثة من بعد الظهر.
 
ولفتت الجمعية إلى أن الدعوة هي لرفض إعادة إعمار أو أي محو لمعالم الجريمة بالمرفأ قبل محاسبة المجرمين.
 
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جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت

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