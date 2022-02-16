القرم مستقبلاً القصيفي: أُثني على جهود كل صحافي يؤدّي رسالته في نقل الخبر اليقين

استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في مكتبه في الوزارة وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.كما وتم التداول في شؤون إعلامية وكان عرض لواقع الصحافة اللبنانية ومؤسساتها بالاضافة الى التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الاعلامي في لبنان.وأثنى الوزير القرم على جهود كل إعلامي وصحافي يؤدي دوره ورسالته في نقل الصورة الجميلة والخبر اليقين.