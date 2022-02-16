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Lebanon 24
16-02-2022 | 17:18
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لم يشأ مرجع زار بيروت مؤخراً، ان يتحادث مع شخصيات في "النادي نفسه" حول مسائل انتخابية أو سواها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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