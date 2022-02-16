12
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خطة وزارة الطاقة 2022... استنساخ قديم لـ "وزراء التعتيم"
Lebanon 24
16-02-2022
|
22:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب خالد ابو شقرا في نداء الوطن": خطة الكهرباء التي ولدت ميتة في العام 2010 "تتقمص" مع كل وزير طاقة جديد. فكما أطلق معمر القذافي اسم "عائشة" على جميع حارساته الشخصيات، وميّز بينهن بالأرقام، نستطيع أن نسمي حلول وزراء الطاقة لتأمين الكهرباء بخطة جبران باسيل على أن نميّز بينها بالسنوات.
تتميّز الخطة التي أطلقها وزير الطاقة جبران باسيل في العام 2011 وتكرّرت مع كل وزراء الطاقة اللاحقين بعنوانين عريضين: - الحل الدائم ويتمثل ببناء المعامل (توسيع دير عمار، إنشاء سلعاتا..). - الحل الموقت ويتمثل بالاستعانة بمصادر طاقة آنية على غرار البواخر، إلى حين إنجاز المعامل. في ما عدا ذلك يصبح تفصيلاً "تُحشى" فيه الخطط لإضفاء الطابع الإصلاحي عليها، كعندما "اضطرت" خطة 2019 إلى الاعتراف بنسبة هدر 36 في المئة “على أعين” البنك الدولي. أو كما “حاولت” خطة 2022 الايحاء بأن سببي المشكلة هما: التعرفة المنخفضة، وتراجع الإنتاج. والحل الوحيد يكمن في رفعهما على حدّ سواء. جوهر المشكلة هو بتضمين الخطط، مواربة أو جهاراً، «تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء”، فيما الحل يبدأ بتطبيق القانون 462/2002 وتعيين الهيئة وإيكالها وضع الخطة المناسبة”، يقول مدير العمليات في شركة “ميدل إيست باور” المهندس يحيى مولود. و”طالما لا تبدأ الحلول بإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع عبثاً نحاول إصلاح الكهرباء”.
كسابقاتها لم تخلُ الخطة من إدراج الحل الموقت في المرحلة الثانية، التي من المفترض بها أن تكون الأولى، حيث نصّت على الاستعانة بمعامل موقتة لحين تصبح الوحدات الجديدة المنوي إضافتها في دير عمار ومحطة التغويز لمعمل الزهراني جاهزة. وهذا ما تعتبره مصادر متابعة استنساخاً لتجربة البواخر. حيث نأتي بالحل الموقت ليصبح دائماً مع عدم تنفيذ الخطة. الوصول إلى 24/7 كهرباء يتطلب بحسب الخطة بناء معمل في سلعاتا في المرحلة الثانية، والاعتماد بنسبة 30 في المئة على الطاقة النظيفة. وهذا ما يتعارض مع خطة كهرباء فرنسا التي أوردت أن لا حاجة نهائياً لمعمل سلعاتا، وركّزت على ضرورة الوصول إلى إنتاج 40 في المئة من الطاقة النظيفة في غضون 5 سنوات تنتهي في العام 2025. كما بيّنت دراسة حديثة لـ”الجمعية اللبنانية للطاقة المتجددة”، أن بإمكان لبنان إنتاج 50 في المئة من حاجاته أي ما يعادل 1500 ميغاواط بشكل سريع جداً وبالاعتماد على مشاعات الدولة فقط.
الانتهاء من أزمة الكهرباء لمرّة واحدة ونهائيّة يكون بتطبيق القانون 462 وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، عدا ذلك فإن كل المشاريع ستبقى في إطار الصفقات المشبوهة للاستفادة الضيقة على حساب القطاع والمواطنين.
تابع
الأكثر قراءة
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
03:00 | 2022-02-16
16/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
04:00 | 2022-02-16
16/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
05:23 | 2022-02-16
16/02/2022 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 05:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2022-02-16
مجلس الوزراء يستكمل درس ملف الكهرباء الاسبوع المقبل وجلسة نيابية الاثنين
22:08 | 2022-02-16
نسب متساوية بين اجراء الانتخابات النيابية وتأجيلها
23:18 | 2022-02-16
الفلسطينيون في لبنان.. بين قرار وزير العمل وحكم مجلس الشورى
23:07 | 2022-02-16
لا مكان للسياسة والنقّ.. الحلاّق علي قصة كفاح وتمسك بالتراث
23:01 | 2022-02-16
ملف "اللبنانية" على طاولة السراي.. صرخة للانقاذ
22:48 | 2022-02-16
الان عون: ميغاسنتر مع تسجيل مسبق على غرار ما يحصل مع المغتربين.
فيديو
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
17/02/2022 06:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
17/02/2022 06:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
17/02/2022 06:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact