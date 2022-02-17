لبنان

إنخفاض ملحوظ بأسعار المحروقات... كم بلغ؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 00:08
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أصدرت وزارة الطاقة التسعيرة الجديد للمحروقات، وجاءت على الشكل التالي: 
 
البنزين 95 أوكتان: 357200 (-4800)
 
البنزين 98 أوكتان:367200 (-4800)
 
المازوت: 333000 (-400)
 
الغاز: 280300 (-300)
 
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