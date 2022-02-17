لبنان

بالجرم المشهود... مطاردة والقاء القبض على سارقين بهذه المنطقة

Lebanon 24
17-02-2022 | 00:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن القاء القبض فجر اليوم على شخصين اثناء قيامهم بسرقة بطاريات تابعة لمحطات الارسال العائدة لشركتي الفا وتاتش، في منطقة مجدليا قضاء زغرتا.

وذكرت مصادر لـ"لبنان 24" ان عملية القاء القبض عليهم تخللها مطاردة، ليتم تسليمهم لاحقاً مع المضبوطات الى الاجهزة المعنية.
 
 
 
 

المصدر: لبنان 24
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