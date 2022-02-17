لبنان

لهذا السبب تراجعت أسعار المحروقات اليوم

Lebanon 24
17-02-2022 | 00:38
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أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الى ان انخفاض اسعار المحروقات اليوم سببه تخفيض مصرف لبنان سعر دولار صيرفة 300 ليرة..
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