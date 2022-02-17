أطلق النار وتعدى على أملاك خاصة... هذا كان مصيره!

أوقفت دورية من مخابرات الجيش - مكتب العبدة الفلسطيني المدعو ع. خ.ع في مخيم نهر البارد بعد عملية رصد ومتابعة لاقدامه قبل يومين على اطلاق النار والتسبب بإشكال بمحلة السوق والتعدي على املاك الناس بالمخيم.