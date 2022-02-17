لبنان

أطلق النار وتعدى على أملاك خاصة... هذا كان مصيره!

Lebanon 24
17-02-2022 | 00:44
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش - مكتب العبدة الفلسطيني المدعو ع. خ.ع في مخيم نهر البارد بعد عملية رصد ومتابعة لاقدامه قبل يومين على اطلاق النار والتسبب بإشكال بمحلة السوق والتعدي على املاك الناس بالمخيم.
 
 

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