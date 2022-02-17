يغادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المانيا في "زيارة عمل" للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن" .

وهذا الملتقى الدولي السنوي ، الذي يعتبر أهم اجتماع لخبراء السياسة الأمنية في العالم ، سيشارك فيه هذا العام، وعلى مدى يومين ،بحسب بيان صادر عن ادارة المؤتمر، ٣٥ رئيس دولة وحكومة و١٠٠ وزير خارجية ودفاع. كما سيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيلقي كلمة في المؤتمر.

ويقول رئيس المؤتمر فولفغانغ إيشينغر في تصريح "على الرغم من جائحة كورونا، فإن المؤتمر سيعقد بشكل واقعي وليس افتراضيا هذا العام، إذ في ظل "ظروف شديدة التقييد، سيعقد المؤتمر، كمؤتمر عمل خالص، لان الحاجة إلى اجتماعات ثنائية غير رسمية على شكل أزواج أو مجموعات صغيرة نمت بشكل كبير. ليس فقط بسبب الأزمة، ولكن أيضا بسبب الأشهر الطويلة التي لم تقام فيها مثل هذه الاجتماعات".