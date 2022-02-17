لبنان

"الرهان" على الراحل مسعود الاشقر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2022 | 01:30
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تراهن قوى سياسية عدة على استقطاب اصوات المؤيدين للناشط السياسي والحزبي الراحل مسعود الاشقر في دائرة بيروت الأولى الامر الذي سيؤدي الى تحسين الواقع الانتخابي لهذه اللائحة او تلك في ظل التنافس الكبير في الدائرة.

وفي حين تسعى "الكتائب اللبنانية" صاحبة المرشح الابرز عن المقعد الماروني نديم بشير الجميل الى استقطاب "اصوات الاشقر" بسبب التاريخ النضالي المشترك، تعمل "القوات اللبنانية" على الهدف ذاته من خلال الخطاب السياسي والتواصل مع الناخبين، كذلك يفعل "التيار الوطني الحر" الذي سيضمن مقعده النيابي في حال حصل على جزء  وازن من هذه الاصوات.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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