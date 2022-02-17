لبنان

ابو شقرا يحذر.. هذا الأمر سيؤدي الى الافلاس!

Lebanon 24
17-02-2022 | 01:25
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سأل ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان، وزارة الطاقة "لماذا صدر جدول اسعار المحروقات اليوم، مع انه لم يتغير شيئ منذ يوم أمس".
 
ورفض صدور الجدول يوميا، مطالبا باسمه وباسم موزعي المحروقات واصحاب المحطات "وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط ان يتم اصدار الجدول مرة او مرتين اسبوعيا، للتمكن من شراء المحروقات على اساس معين غير متقلب يوميا"، معتبرا ان "اصدار الجدول يوميا هو عملية افلاس لاصحاب المحطات فلا قدرة لنا على تغيير العدادات و تغيير السعر يوميا".

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