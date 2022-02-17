استدعاءات القاضية عون مستمرة وهذا ما تحضّر له

عُلم ان مسلسل استدعاءات القاضية غادة عون لاصحاب المصارف ورؤساء مجالس ادارتها ومدرائها العامين للتحقيق معهم بتهم مالية مختلفة سوف يستمر، بعد الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، مع تحضير مذكرات توقيف بحق بعضهم.

وتخوفت مصادر معنية من ضربة قاضية تحضّر للقطاع المصرفي بالتزامن مع العمل على انجاز خطة التعافي الاقتصادي.

في المقابل سرّبت احدى" الغرف السوداء"، التي نفضت عنها غبار النسيان لفترة، الى احدى الصحف لائحة باسماء سياسيين ونافذين وصحافيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية، يقال انهم من المستفيدين مالياً وإعلانياً من مصرف لبنان بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لاستخدامها عند الحاجة في اطار التنسيق الدائم بين "الصحيفة والغرفة".

وقد ألمحت الصحيفة مرات عدة الى انه "سيتم نشر بعض الأسماء إذا إقتضت الحاجة".