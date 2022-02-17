لبنان

استدعاءات القاضية عون مستمرة وهذا ما تحضّر له

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-02-2022 | 01:28
A-
A+
Doc-P-919432-637806834938576795.jpg
Doc-P-919432-637806834938576795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عُلم ان مسلسل استدعاءات القاضية غادة عون لاصحاب المصارف ورؤساء مجالس ادارتها ومدرائها العامين للتحقيق معهم بتهم مالية مختلفة سوف يستمر،  بعد الحملة على  حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، مع تحضير مذكرات توقيف بحق بعضهم.

وتخوفت مصادر معنية من ضربة قاضية تحضّر للقطاع المصرفي بالتزامن مع العمل على انجاز خطة التعافي الاقتصادي.

في المقابل سرّبت احدى" الغرف السوداء"، التي نفضت عنها غبار النسيان لفترة، الى احدى الصحف لائحة باسماء  سياسيين ونافذين وصحافيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية، يقال انهم من المستفيدين مالياً وإعلانياً من مصرف لبنان بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لاستخدامها عند الحاجة في اطار التنسيق الدائم بين "الصحيفة والغرفة".

وقد ألمحت الصحيفة مرات عدة الى انه "سيتم نشر بعض الأسماء إذا إقتضت الحاجة".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2022-02-17
07:40 | 2022-02-17
07:25 | 2022-02-17
07:24 | 2022-02-17
07:15 | 2022-02-17
06:50 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website