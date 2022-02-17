إطلاق مشروع النقل العام في الكورة... هذه تفاصيله!

تطلق لجنة النقل العام في الكورة، بعد الإنتهاء من الدراسات وإستطلاعات الرأي، المرحلة الأولى من مشروع النقل العام لربط قرى الكورة وبلداتها، 11,30 قبل ظهر غد من أمام محل بوظة سالم في كوسبا.وستتولى شركة جورج المقدسي للنقليات تنفيذ المشروع وتسيير الرحلات بين الساعة 7,30 صباحا والساعة 2,00 بعد الظهر، مع إمكان تعديل الأوقات بحسب الحاجة العامة، وفق الخطوط الاتية:- نقطة الإنطلاق: بوظة سالم كوسبا - أميون - بطرام - بشمزين - عفصديق - فيع - قلحات - جامعة البلمند.- نقطة الإنطلاق الجامعة اللبنانية الهيكلية - راسمسقا - برسا - دده - جامعة البلمند.- نقطة الإنطلاق كفرحاتا ساحة الكنيسة - كفرحزير - بشمزين.- نقطة الإنطلاق فرنسبنك شكا - برغون - بدبهون - أنفه - زكرون- جامعة البلمند (الطريق البحرية) على أن تتبعها خطوط أخرى في مراحل متقدمة من المشروع.وأكدت اللجنة في بيان أن "النقل متاح لجميع المواطنين من دون إستثناء، بهدف تخفيف المعاناة اليومية والضغوط المالية الكبرى التي يرزح تحتها الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة، على أن تعلن الشركة لاحقا جدول الأسعار المدروسة التي تم الإتفاق عليها، بالاضافة الى إعطاء العلم حول أي تعديل في توقيت الرحلات".وقد وضعت اللجنة رقم جورج المقدسي للاستفسار (واتساب 280022- 70).اشارة الى ان لجنة النقل العام في الكورة أسسها النائب السابق الدكتور فادي كرم في العام 2018.