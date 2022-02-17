بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد

وأخيرا بدأ اللبنانيون يلمسون إنخفاضا في أسعار السلع والمنتجات الغذائية وذلك بعد استقرار صرف الدولار عند مستوى 21 ألف ليرة.

هذا الانخفاض أتى بالدرجة الاولى نتيجة اجراءات وزارة الاقتصاد في حق بعض المحال وتعميم وزير الاقتصاد أمين سلام الذي طلب بموجبه من السوبرماركات ايداع الوزارة أسعار السلع الرئيسية لديها لمراقبة حركة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومكافحة الغلاء بالأسعار.

وفي الأرقام لوحظ انه في الأسابيع الأخيرة انخفضت الأسعار بحدود 33% و35% وذلك حسب أنواع السلع.

ويؤكد مصدر في وزارة الاقتصاد ان "جولات المراقبين على الأرض ستتواصل إضافة إلى مراقبة لوائح الأسعار في المتاجر ونقاط البيع وان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين من تسطير محاضر ضبط وإقفال المتاجر بالشمع الأحمر"، مشيراً إلى "ان الأسعار ستلحظ انخفاضا إضافياً في الفترة المقبلة. "