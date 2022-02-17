لبنان

بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-02-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-919437-637806845994628106.jpg
Doc-P-919437-637806845994628106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وأخيرا بدأ اللبنانيون يلمسون إنخفاضا في أسعار السلع والمنتجات الغذائية وذلك بعد استقرار صرف الدولار عند مستوى 21 ألف ليرة.

هذا الانخفاض أتى بالدرجة الاولى نتيجة اجراءات وزارة الاقتصاد في حق بعض المحال وتعميم وزير الاقتصاد أمين سلام الذي طلب بموجبه من السوبرماركات ايداع الوزارة أسعار السلع الرئيسية لديها لمراقبة حركة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومكافحة الغلاء بالأسعار.

وفي الأرقام لوحظ انه في الأسابيع الأخيرة انخفضت الأسعار بحدود 33% و35% وذلك حسب أنواع السلع.

ويؤكد مصدر في وزارة الاقتصاد ان "جولات المراقبين على الأرض ستتواصل إضافة إلى مراقبة لوائح الأسعار في المتاجر ونقاط البيع وان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين من تسطير محاضر ضبط وإقفال المتاجر بالشمع الأحمر"، مشيراً إلى "ان الأسعار ستلحظ انخفاضا إضافياً في الفترة المقبلة. "

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2022-02-17
07:40 | 2022-02-17
07:25 | 2022-02-17
07:24 | 2022-02-17
07:15 | 2022-02-17
06:50 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website