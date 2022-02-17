لبنان

مشوار السينما "صار يكلف هالقد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2022 | 04:30
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إنعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، على قطاع السينما، حيث إرتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير. فبعدما كانت تتراوح بين 12 ألف ليرة و15 ألف، لامست اليوم الـ100 ألف ليرة، هذا عدا ان ارتفاع أسعار البوشار والمأكولات التي يمكن إدخالها الى القاعة. ورغم ارتفاع الاسعار يصرّ الكثير من محبي السينما على خوض هذه التجربة ومشاهدة الأفلام الجديدة.

لبنان

خاص

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