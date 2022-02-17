لبنان

بمشهد غير مألوف... الثلج يطمر المنازل بشكل تام في لبنان (صور وفيديو)

Lebanon 24
17-02-2022 | 01:25
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نشرت صفحة 

Lebanon Weather Forecast - LWF صوراً وفيديو 

لمنازل مطمورة بالثلوج في مناطق عدة، وذلك بعد المنخفضات الجوية التي طالت لبنان في الاسابيع الماضية. وبدت المنازل مغطاة بشكل كامل بالثلوج بمشهد غير مألوف منذ سنوات.
 
1- عيون أرغش
 
 
 
 
2- سهله قنديل - الضنيّة
 
 
3- كنيسة سيدة القرن - العاقورة
 

 
المصدر: رصد لبنان 24
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