بمشهد غير مألوف... الثلج يطمر المنازل بشكل تام في لبنان (صور وفيديو)

نشرت صفحةلمنازل مطمورة بالثلوج في مناطق عدة، وذلك بعد المنخفضات الجوية التي طالت لبنان في الاسابيع الماضية. وبدت المنازل مغطاة بشكل كامل بالثلوج بمشهد غير مألوف منذ سنوات.