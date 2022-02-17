أفرط في تناول الكحول.. وهذا ما فعله في الشارع!

في محلة بشارة الخوري- الطريق العام، أوقفت دورية من إستقصاء بيروت المتّهم أحمد.ع وهو بحال السكر الظاهر ومن دون ثياب، ولإقدامه على إفتعال مشكلات مع المارة والتضارب بالأيدي مع أشخاص في المحلة، كان آخرهم المدعو محمد.خ، فسلمته الى فصيلة البسطة التي أجرت تحقيقاً مع المتّهم أحمد ومع المدعو محمد ، فأفاد الأخير بأنه بعد خروجه من سوبر نايت كلوب في شارع مونو، دخل الى أحد المحلات لشراء علبة سجائر، وبعد خروجه شاهد شخصاً في وسط الشارع من دون ملابس من الأعلى وآثار الدماء واضحة على جبينه وهو بحال السكر الظاهر، فبادره هذا الأخير ومن دون سابق إنذار بالشتم والإهانة، ومن ثم صفعه بالكف على وجهه وإنتزع منه علبة السجائر ومبلغاً من المال، وأن دورية أمنية حضرت وأوقفته.المتّهم أفاد بأنه لا يذكر شيئاً عن موضوع سلب المدعو محمد، وأنه لا توجد أي معرفة أو عداوة بينهما، وأنه كان موجوداً في المحلة المذكورة بهدف السهر في أحد المقاهي الليلية وأنه أفرط في تناول الكحول.وأمام قاضي التحقيق، أنكر المتّهم ما نُسب اليه، مكرّراً إفادته الأولية وأضاف بأن المدعو محمد إشترى علبة الدخان من محل هو شريك فيه.وفي الجلسة العلنية، لم يحضر المتّهم أمام المحكمة، وتبيّن أن محمد لم يتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد قرّرت بالإتفاق، إدانة المتّهم أحمد.ع بجنحة المادة ٦٣٦/عقوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وتخفيف العقوبة والإكتفاء بمدة توقيفه، وإسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.