الحجار يحذر من المس باللواء عثمان!

مرة جديدة يثبت سيد العهد و أزلامه أنه لا رادع لديهم لا قانوني و لا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية و إحترام القانون فحذار الظن أنه بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل و نقطة على السطر.
— Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) February 17, 2022
مرة جديدة يثبت سيد العهد و أزلامه أنه لا رادع لديهم لا قانوني و لا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية و إحترام القانون فحذار الظن أنه بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل و نقطة على السطر.