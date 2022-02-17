الحجار يحذر من المس باللواء عثمان!

غرد النائب محمد الحجار عبر "تويتر": "مرة جديدة يثبت سيد العهد، وأزلامه أنه لا رادع لديهم، لا قانونيا ولا أخلاقيا، متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون، فحذار الظن أنه بإمكانكم المس بهيبة ما يمثل، ونقطة على السطر".

مرة جديدة يثبت سيد العهد و أزلامه أنه لا رادع لديهم لا قانوني و لا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية و إحترام القانون فحذار الظن أنه بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل و نقطة على السطر. — Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) February 17, 2022