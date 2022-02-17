عبدالله: هل المطلوب تطيير الانتخابات؟

غرد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "ان حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات؟

أن حماية الاستقرار في لبنان،في ظل الأزمات السياسية والأجتماعية،يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع أقتراب الأستحقاقات الدستورية.

اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة،قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن.

فهل المطلوب تطيير الانتخابات؟ — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 17, 2022