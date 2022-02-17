لبنان

هل سيترشح ادي المعلوف للانتخابات؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 02:37
A-
A+
Doc-P-919460-637806875208860718.jpg
Doc-P-919460-637806875208860718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النائب إدي معلوف، أن هناك أخباراً انتشرت تفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أقرض 3 مصارف لبنانية 7 مليارات دولار في عزّ الأزمة، كما أنّ هناك خبراً عن استئجار شقة في باريس لشخص مقرّب من سلامة على أساس أنها فرع لمصرف لبنان، ولم ينف أحد هذين الموضوعين. 
وفي حديث إلى صوت كلّ لبنان، شدّد معلوف على ضرورة ترك القضاء يأخذ مجراه في شأن قضية حاكم مصرف لبنان، لافتاً إلى أنّ هناك أموراً موثّقة لا مجال لوجهات النظر فيها. واستغرب أخذ الأمور إلى السياسة، مؤكداً أنّ المسار قضائي ولا نريد إدخاله في السياسة. 
معلوف ذكّر بأن رئيس الجمهورية أصرّ على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات النيابية، سائلاً: هل البحث عن بعض الحلول للمواطنين كـ"الميغاسنتر" لتسهيل أمورهم للمشاركة في الانتخابات يعني أنه يريد التأجيل؟
أما بالنسبة إلى ترشّحه إلى الانتخابات، فأوضح معلوف أنّ لدى صدور الترشيحات الرسمية للتيار الوطني الحرّ يُعلَن عن ترشّحه من عدمه. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2022-02-17
07:40 | 2022-02-17
07:25 | 2022-02-17
07:24 | 2022-02-17
07:15 | 2022-02-17
06:50 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website