لبنان

"بكمين محكم"... مروج عملة مزيفة في قبضة الامن!

Lebanon 24
17-02-2022 | 03:43
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

 

   في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية تمكّنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية شخص يقوم بترويج العملة المزيّفة في محافظة جبل لبنان وهو المدعو:

ج. س. (من مواليد عام 1995، سوري الجنسية)
   بتاریخ 07/02/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة الكسليك، نتج عنه توقيف المذكور على متن دراجة آلية لون احمر (تبيّن أنها مسروقة).

   بتفتيشه والدراجة تم ضبط:

 مبلغ /2800/ دولار أميركي مزيّف
 مظروف بداخله مادة السالفيا زنتها /2،5/غ قائم
 مظروف بداخله مادة باز الكوكايين زنتها غرام واحد
 هاتف خليوي، ثلاث غلافات شرائح خط، مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والدولار الاميركي صحيح.
  بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة منذ حوالي /3/ أيام لصالح أحد التجار، وأنه ينشط في المناطق التالية: الدورة، وانطلياس، وجونية، وطريق المطار.

    أجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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