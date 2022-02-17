سرقة شبكتَي كهرباء في الدبية والجية

- تعرضت شبكة الكهرباء النحاسية في محلة الهليونة في بلدة الدبية في اقليم الخروب للسرقة.كما تعرضت محطة تلة الراهب، التي تغذي قسما من بلدة الجية بالكهرباء للسرقة، حيث تم سرقة كابل مخرج "المحول".وقد تم ابلاغ القوى الامنية بالامر وباشرت التحقيقات .