لبنان

سرقة شبكتَي كهرباء في الدبية والجية

Lebanon 24
17-02-2022 | 03:51
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- تعرضت شبكة الكهرباء النحاسية في محلة الهليونة في بلدة الدبية في اقليم الخروب للسرقة.
 
كما تعرضت محطة تلة الراهب، التي تغذي قسما من بلدة الجية بالكهرباء للسرقة، حيث تم سرقة كابل مخرج "المحول".
 
وقد تم ابلاغ القوى الامنية بالامر وباشرت التحقيقات .
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تلة الراهب

الدبية

سرقة

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